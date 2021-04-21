مصرع طفلة رضيعة ضربها والدها انتقاما من زوجته بالشرقية

توفيت طفلة رضيعة، اليوم الثلاثاء؛ بعد يومين من نقلها للمستشفى متأثرةً بإصابتها بنزيف داخلي بالمخ، تعرضت له عقب تعرضها للضرب على يد والدها بسبب خلافات بينه وبين والدتها لرغبتها في الطلاق منه بمركز الإبراهيمية بالشرقية.

وأصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، الأحد، قرارًا بحبس الأب، نجار مُسلح، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالشروع في قتل نجلته الرضيعة انتقامًا من زوجته.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أمل.أ، 20 سنة، ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الابراهيمية، تتهم فيه زوجها م.ر، 23 سنة، نجار مُسلح، بمحاولة قتل نجلتهما، طفلة رضيعة.

وتبين من التحريات الأولية، وجود خلافات بين الزوجين، تركت على إثرها الزوجة المنزل، فحاول الزوج إجبارها على العودة للمنزل بالقوة، وحينما ذهب إلى منزل أسرتها رفضت وأصرت على الطلاق، فخطف ابنتهما الرضيعة من يد والدتها وضربها برأسه لتسقط أرضًا، محاولًا قتلها انتقامًا من الزوجة، فيما تم نقل الطفلة لأحد المستشقيات لكنها توفيت بعدها بيمين متأثرةً بإصابتها بنزيف داخلي بالمخ.

تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2630 جُنح الإبراهيمية لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.