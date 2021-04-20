محافظ جنوب سيناء يخصص 2 كيلو متر لإنشاء مضمار للهجن بمدينة الطور

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على تخصيص مساحة 2 كيلو متر بمدينة الطور، لإنشاء مضمار للهجن، على أن يخصص للتدريب الهجن، خلال الاستعداد للسباقات والمهرجانات التي تقام على أرض مضمار هجن شرم الشيخ الدولي.

وقال المحافظ إن هذا المضمار سيصبح المضمار الثاني لتدريب الهجن بالمحافظة بعد مضمار نويبع الذى يجرى تطويره حاليًا، وستقام المسابقات المحلية والدولية بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ أنه جاري إعداد دراسة لتطوير وتوسيع مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم، وندرس أيضًا دمج مضمار رياضة سباقات الفروسية مع مضمار الهجن ضمن اعمال تطوير المضمار.

وتابع المحافظ: كما يشمل التطوير المنصة الرئيسية ومدها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة وأجهزة التكييف والشاشات، وإعداد صالات استقبال لكبار الضيوف، فضلا على إنشاء مستشفى بيطري، وذلك استكمالا للنجاحات التي حققها هذا المضمار والتي توجت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضيفة الأمير محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى وافتتاحهم له العام الماضي.

وأشار إلى أن مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، وضع على الخريطة السياحية والرياضية العالمية، ومن المقرر أن يصبح بعد التطوير مضمار متعدد الأغراض، لكوننا نسعى لإضافة ألية العروض الفنية الفلكلورية، وعروضًا للتراث، مع إحياء نشاط قرية التراث البدوي المجاورة له.

وأكد المحافظ أن تطوير هذا المضمار، سيفتح أفاق كبرى للاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء البدو، واحياء تراثهم.