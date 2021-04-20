أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 345 ألفًا و998 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية - أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 336 ألفًا و227 شخصًا عقب تسجيل 742 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس.

وأشارت إلى تسجيل ألفين و443 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 9 الاف و307 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و685 ألفًا و902 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس الماضي.