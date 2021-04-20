الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين



واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، واستولت اليوم الثلاثاء على جرار زراعي في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بأن الاحتلال داهم القرية واستولى على جرار زراعي لمواطن فلسطيني.

وفي الخليل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على كرفانين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.



وأكد رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، أن قوات الاحتلال استولت على الكرفانين في منطقة واد الرخيم في القرية، وأن أحدهما مكسن والآخر يستخدم كمخزن للأعلاف يعودان للمواطن أحمد نصر دعاجنة، بحجة أن المنطقة مسماة (ج).



وفي نابلس، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف بناء وهدم 13 منزلا في بلدة قبلان جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت إخطارات تقضي بوقف البناء والهدم لـ13 منزلا تقع في الجهة الشمالية من البلدة؛ بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج)، وبدون ترخيص، موضحا أن بعض هذه المنازل مسكونة والبعض الآخر في التجهيزات الآخيرة من أجل السكن.