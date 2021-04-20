ويقدم فريق"كردان"بقيادة المطرب وعازف العود الملحن علي المنسي، أشكالا مختلفه من الموسيقى خاصة الشرقية، إلى جانب مجموعة مختارة من أغاني الزمن الجميل لعملاقة الطرب كوكب الشرق أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش ومحمد فوزي، بالإضافة لأغاني جيل الشباب في فترة الثمانينات والتسعينات.

و"كردان"هى فرقة موسيقية غنائية تضم مجموعة من المطربين والمطربات، أسسها المطرب وعازف العود علي المنسي عام 2017، وتخصصت في تقديم كل أشكال الموسيقى وبالأخص الموسيقى العربية، بجانب تقديمها للأغاني التراثية المصرية وأغاني الزمن الجميل.