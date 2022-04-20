الحرب في أوكرانيا: كيف يمكن أن يؤدي الصراع إلى تفاقم الأزمة السكانية في روسيا؟

ويقول "تخيل أنك تعيش في غرفة، وكل يوم تضيق عليك الجدران ويقترب السقف بمقدار مليمتر واحد".

ويضيف "بعد عام واحد سيكون الأمر أكثر وضوحا، لكنك ستعتقد أنك بخير. وفي غضون خمس سنوات، تكون الغرفة قد تقلصت بمقدار متر. وفي غضون 10 سنوات، ستحل النهاية بالنسبة لك".

هجرة أصحاب الكفاءات

منذ بداية الحرب، غادر البلاد عشرات الآلاف من الروس من أصحاب الكفاءات والحاصلين على مؤهلات تعليمية عالية مثل ستانيسلاف وزوجته، وفقا لتقديرات قطاع الأعمال.

البعض غادر خشية من تجنيده في القوات المسلحة، بينما اختار البعض الآخر الهجرة بسبب وضعه السياسي، أو بسبب التدهور الاقتصادي المتوقع في البلاد.

ويقال إن المسؤولين مهتمون بشكل خاص بالأشخاص الذين يغادرون البلاد من قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذين لديهم مهارات قابلة للاستخدام في أماكن أخرى، ويمكن أن يمثلوا مساهمة قيمة في الاقتصاد.

وقام سيرجي بلغوتارينكو، رئيس الرابطة الروسية للاتصالات الإلكترونية، بإطلاع لجنة برلمانية في مارس/آذار على أن ما بين 50 ألف و70 ألف عامل تقني غادروا روسيا بالفعل منذ بداية الحرب. وأضاف أن 100 ألف آخرين قد يغادرون بحلول نهاية أبريل/نيسان.

وقد قارن البعض هذا التدفق في مغادرة البلاد بما يسمى "هجرة الأدمغة"، إلا أن علماء الإسكان الديموغرافيين يقولون، إنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من السكان الروس.

ومع هذا، فمن المتفق عليه أن الهجرة الجماعية تضيف ضغوطا على التحديات السكانية التي تعاني منها روسيا منذ فترة طويلة، خاصة أنها تقترن بكون البلاد شهدت معدل وفيات كان من الأعلى في العالم بسبب كوفيد.

وتقول فيديريكا كوكو لبي بي سي سي، وهي صحفية في الفاينانشيال تايمز وقد كتبت مؤخرا مقالا حول هذا الموضوع "كانت هناك أزمة ضخمة في منتصف التسعينيات، وهي معروفة باسم أزمة الوفيات السوفييتية، وقد تسببت في خسائر فادحة في الأرواح بسبب إدمان الكحول ومعدلات الانتحار المرتفعة، وذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية هائلة".

وتضيف "لا تزال روسيا تعاني من عواقب ذلك لأنه بسبب العدد الكبير للوفيات، أصبحت أعداد الرجال والنساء الأصغر سنا، أي في العشرينات والثلاثينيات من العمر أقل الآن في روسيا. علاوة على ذلك، يتم تجنيد العديد منهم، وخاصة الشباب، كما يغادر الكثيرون لتجنب الأزمة الاقتصادية".

ليس هناك من شك في أن سكان أوكرانيا هم الذين سيتحملون العبء الأكبر جراء الغزو الروسي. وتقول الأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص قتلوا، وبينهم مئات الأطفال.

وفي 12 أبريل / نيسان، قال رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع، إن ما يصل إلى 20 ألف مدني ربما يكونون قد لقوا حتفهم بالفعل بسبب الضربات الروسية من جهة والنقص في الغذاء والمواد الضرورية بسبب النزاع. من جهة أخرى.

ويتوقع الخبراء في علم الدراسات السكانية أن التدهور الاقتصادي الذي سيحصل في أعقاب الصراع، يمكن أن يؤثر بدوره أيضا على سكان روسيا.