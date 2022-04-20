مجلس النواب البحريني يدين إحراق متطرفين نسخا من القرآن في السويد

أعرب مجلس النواب في البحرين، عن شجبه الكبير وإدانته الشديدة واستنكاره البالغ لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للدين الإسلامي وحرق نسخ من القرآن الكريم، معلناً رفض كل أشكال الاستفزاز لمشاعر المسلمين والإساءة البالغة للمقدسات، والتحريض على الكراهية والعنف.

وأكد مجلس النواب، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأربعاء، أن "هذا التصرف المرفوض والعمل البغيض يتعارض مع مبدأ حرية الأديان والمعتقدات، ويضر بقيم التعايش المشترك والسلام العالمي، ويجافي المبادئ الإنسانية الراقية التي تعكس جوهر الأديان السماوية كافة".

ودعا المجلس "المجتمع الدولي لمواجهة كل أشكال التطرف والعنف، وإلى تضافر كل الجهود من قبل الدول والحكومات والبرلمانات، والتنسيق المشترك والتعاون الجماعي من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، مع ضرورة محاسبة وتجريم كل من يسيء إلى الأديان المقدسات".