وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تواجه عراقيل في تقدمها بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القصف الروسي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا آخذ في الازدياد، لكن القوات الأوكرانية أعاقت تقدمه فضلا عن تحديات أخرى.

وذكرت الوزارة في تحديث استخباراتي الثلاثاء إن روسيا تواصل زيادة "قصفها وضرباتها على خط مراقبة دونباس... مع صد الأوكرانيين العديد من محاولات التقدم من قبل القوات الروسية".

ومع ذلك، ظلت المحاولات الروسية للتقدم "تتأثر بالتحديات البيئية واللوجيستية والتقنية التي واجهتها حتى الآن، إلى جانب مرونة القوات المسلحة الأوكرانية ذات الدوافع العالية"، بحسب الوزارة.

ووفقا لوزارة الدفاع، فإن فشل روسيا حتى الآن في السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على بحر آزوف، "يدل على فشلها المستمر في تحقيق أهدافها بالسرعة التي تريدها".