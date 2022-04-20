أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام مجموعة من عناصر يمينية متطرفة على حرق نسخ من القرآن الكريم بمدينة مالمو بالسويد، في محاولة بائسة للإساءة المتعمدة للمسلمين حول العالم.

وأكَّد المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء - أن هذه الممارسات الإرهابية تؤجِّج مشاعر الكراهية وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم، فضلًا عن آثارها الكارثية على الجهود الدولية الحكيمة التي يبذلها الزعماء والقادة الدينيون والسياسيون من أجل تحقيق الأخوة الإنسانية والتعايش والسلام العالمي.

وكشف الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام أن المجلس بصدد إعداد دليل استرشادي للتعامل مع جرائم الكراهية ضد المسلمين في الدول الغربية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة في كل بلد، مستعينًا في ذلك بنخبة من رجال القانون وخبراء حقوق الإنسان حول العالم، ومستلهما مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف لتوفير البديل الحكيم للجاليات المسلمة والمواطنين المسلمين في الغرب للتعامل مع استفزازات اليمين المتطرف التي تؤجِّج مشاعر العنف والكراهية وتثير مشاعر المسلمين حول العالم، مشددا على أن هذه المبادرة سوف توفر وسيلة حضارية تساعد المسلمين في الغرب على التعامل بالشكل الأمثل مع الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات المشابهة في المستقبل.