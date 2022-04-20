موسيماني يطمئن على بدر بانون على هامش مران الأهلي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة قصيرة مع بدر بانون مدافع الفريق على هامش زيارته للمران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا.

واطمأن موسيماني على حالة بانون الذي يغيب عن تدريبات الفريق منذ تعرضه لمضاعفات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، وشدد على دعمه ومساندته لحين تعافيه وعودته إلى التدريبات.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.