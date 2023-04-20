رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ«الشروق»: نتوقع 250 ألف زائر فى العيد

3 آلاف حيوان وطائر فى حديقة الجيزة واستقبال الزوار يبدأ من الثامنة صباحا

وقف إجازات جميع العاملين وفتح بوابات الحديقة الـ 14 لمنع الزحام أمام شبابيك التذاكر

لم تصدر تعليمات حتى الآن عن موعد بدء عملية التطوير





قال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائى، إن حديقة حيوان الجيزة مستعدة لاستقبال نحو 250 ألف زائر خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث إنه أوقف الإجازات للعاملين والأطباء كافة، وفتح جميع أبواب الحديقة الـ14 لمنع التزاحم على شباك التذاكر، بجانب دعم الحديقة بأفراد الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية.



وأضاف رجائى، فى حواره لـ«الشروق»، أن عملية تطوير حديقتى الحيوان والأورمان ستبدأ قريبا، وستشمل ربط الحديقتين معا عبر نفقين أسفل الأرض، كما أنه سيتم عمل محمية كبيرة للطيور داخل حديقة الأورمان؛ تحتوى على أنواع وفصائل متنوعة، وسيسمح للزوار بالتجول داخلها، وسترفق بيوت الحيوانات فى الأورمان، وفضلا عن عمل عروض مختلفة للحيوانات ومنها على سبيل المثال عروض لسباع البحر.



وعن استعدادات الحديقة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر قال إنه قد تم وضع خطة تتكون من محاور أساسية، أولها الاهتمام بالمجموعة الحيوانية المتواجدة بالحديقة من حيث التغذية والصحة، ويجرى تغذية الحيوانات وفق منظومة كبيرة وهى قسم التغذية بالحديقة؛ والذى يؤدى دوره بشكل منظم، وهذه أهم أمور فى الاستعدادات لجعل الحيوانات بصحة جيدة عند العرض على الزوار.



كما عرضنا حيوانات جديدة بعد دعم وزارة الزراعة بتوفير مجموعة من الحيوانات الجديدة بدون أى أعباء مالية على الدولة من خلال تطبيق سياسة التبادل للحيوانات مع حدائق أخرى، ووضعنا خطة واضحة خلال الفترة الأخيرة لزيادة الحيوانات الموجودة بالحديقة، حيث بلغ إجمالى عدد الحيوانات والطيور بالحديقة أكثر من 3 آلاف حيوان وطائر الآن.



وأوقفنا الإجازات لجميع العاملين بالحديقة للاستعداد لاستقبال الزوار وفتح البوابات كافة وهى 14 بوابة حتى لا يحدث تكدس على شبابيك التذاكر، كما أن إدارة الحديقة تنسق مع الحماية المدنية ووزارة الداخلية وإعداد سيارتى إسعاف على الأقل فى الحديقة.



وعن عدد زوار الحديقة المتوقع فى عيد الفطر أشار إلى أن متوسط عدد الزائرين كل عام فى الأعياد نحو ربع مليون زائر، وأتوقع أن تشهد الحديقة هذا العام نسبة الإقبال ذاتها أو أكثر شىء ما، للاستمتاع بالبرامج الترفيهية واللعب مع الحيوانات وإطعامهم، وافتراش المساحات الخضراء والمقاعد الخشبية التى تم زيادتها لاستيعاب أكبر عدد ممكن.



وبشأن الإجراءات التى سيتم تنفيذها بعد العيد حتى بدء خطة تطوير الحديقة قال:

حتى الآن لم تصدر تعليمات عن موعد البدء فى عملية التطوير، ولكن ستطرأ بعض الإجراءات بعد انتهاء العيد وسيعلن عنها فى وقتها، كما أننا نتعشم البدء فى عملية التطوير بعد العيد مباشرة، وكل هذه الإجراءات تحدث بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى.



وعن مدة التطويرقال إنها 18 شهرا، وسيتم الضغط لاختصارها فى عام فقط لعدم التطويل فى مدة الغلق على المواطنين، حيث تعتبر حديقة الحيوان من أهم أماكن التنزه عند المصريين، وخاصة أنها أصبحت نزهة متكاملة وبأسعار فى متناول الجميع.



كما أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى ستكون هى المسئولة عن تطوير حديقة الحيوان ومعه تحالف هندسى كبير، مكون من شركتى «أبناء سيناء للإنشاءات وحديقتى»، إلى جانب شركة أجنبية ذات خبرات فى تصميم حدائق الحيوان؛ ومعه أيضا استشاريون هندسيون وشركة أجنبية أخرى متخصصة فى الإدارة والتدريب؛ لتدريب العمالة الموجودة والتى تبلغ نحو 100 عامل، وسيجرى تدريبهم وتأهيلهم لعملية التطوير، ولن يستغنى عن أى منهم.



وبالنسبة للشركتين الأجنبيتين فهما شركة «Worldwide Zoo»، وتختص بتدريب العمالة وإدارة الحديقة خلال مدة 4 سنوات، إلى جانب شركة «هاريسون» لصاحبها برنارد هاريسون، والتى ستكون مختصة بتصميم الحديقة، ومدة تواجدها مرتبطة بمدة التطوير فقط، ومن ثم ينتهى دورها، وللشركتين خبرات طويلة فى تصميم وإدارة الحدائق العالمية.



وردا على سؤال هل سيظل الشكل العام الحالى للحديقة كما هو بعد التطوير قال:

لدينا محددات للمشروع ومن أهم هذه المحددات هو الحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للحديقة، وبالتالى ستظل البوابات كما هى، وكذلك الأماكن الأثرية والأسوار والأشجار لأنها أنواع نادرة جدا، وهناك أنواع تعتبر «أثرا»، والحفاظ على المساحات الخضراء وعدم المساس بها يعد شرطا أساسيا، وذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية وجامعة القاهرة، وكل هذه الأشجار مصنفة سواء النادر منها أو المطلوب الحفاظ عليه تحت إشراف لجان متخصصة فى هذا المجال.