مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 5 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 75 اتجاه القاهرة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 75 اتجاه القاهرة بوادي النطرون، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة "زهرة.ا.ي"، 77 عاما، وإصابة كلً من "مصطفى.ر.م"، 12 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"رشا.م.ع"، 42 عاما،

بجروح بفروة الرأس، و"محمد.ف.م"، 30 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد..ر.م"، 17 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"رأفت.م.م"، 53 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من الإسكندرية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون؛ لتلقي العلاج اللازم، والجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.