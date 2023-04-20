أفادت تقارير إعلامية، بوقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، فيما فشلت الهدنة المعلنة في وضع حد للمواجهات.

وتحدّثت قناة العربية، نقلا عن مصادر مطلعة، عن تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء الخرطوم بحري، في وقت استخدمت فيه قوات من الدعم السريع مضادات أرضية ضد طائرات الجيش في الخرطوم.

وبعد مضي ساعات قليلة على بدء سريان هدنة هشة في السودان، تعالى صوت دوي الرصاص، واشتعلت نيران المواجهة بيت الطرفين ثانية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ودوت الانفجارات وسمعت في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، وتحديدا حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب في محيط القيادة العامة بالخرطوم بعد سماع دوي انفجارات، فيما تم سماع دوي قذائف وتبادل لإطلاق النار في محيط المنطقة.

واندلعت اشتباكات في أم درمان وتحليق للطيران الحربي في سماء الخرطوم، فيما نشر الجيش السوداني فيديو للسيطرة على قاعدة الشيفرليت في شمال غربي البلاد.

في غضون ذلك، تم الإبلاغ عن اندلاع حريق بمتجر أسلحة امتد بدوره إلى مبانٍ سكنية في منطقة "الخرطوم 2"، فيما سُمعت نداءات استغاثة من سكان المنطقة بعد اندلاع الحريق بسبب الاشتباكات.

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.