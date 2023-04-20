المتحدث العسكري يكشف تفاصيل إخلاء القوات المصرية من السودان

• هبوط 3 طائرات مصرية بالسودان لإخلاء معظم عناصر القوات المسلحة

• تأمين وصول باقي العناصر إلى مقر سفارة مصر بالسودان تمهيدا لإعادتهم

• إخلاء المتواجدين بالسفارة المصرية بالخرطوم فور توفر الظروف الأمنية لذلك

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه تم أمس الأربعاء، اتخاذ كل إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية، فى إحدى المطارات بالأراضى السودانية؛ للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.

وأضاف: "كما تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل، وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقى عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن".

وأكدت القوات المسلحة، على صحة وسلامة كل العناصر المصرية التى وصلت إلى أرض الوطن وكذا المتواجدة بالسفارة المصرية بالخرطوم.

جاء ذلك فى ضوء الأحداث الجارية بالأراضى السودانية، وفى إطار جهود القوات المسلحة المصرية، والتعاون الوثيق بين كل الأجهزة الأمنية فى البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية.