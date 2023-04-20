رئيس الرقابة المالية يشارك في أول اجتماعات شبكة GFANZ Africa

شارك محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، في أول اجتماعات الهيئة الاستشارية لشبكة "GFANZ Africa" لهذا العام، والتي تهدف للتنسيق والربط بين تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري، ومؤسسات التمويل التنموي في أفريقيا بهدف إيجاد التمويل المناسب لمشروعات البيئة والمناخ في إفريقيا.

كما شاركت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وأرونما أوته، الخبيرة الاقتصادية النيجيرية ورئيسة منظمة رويال أفريكان سوسايتي، وليلى فورية، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ساوث بريدج للاستثمارات، إضافة إلى الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد محمود محيي الدين أن المشروعات التي خرجت عن المنتدى الإقليمي الخاص بأفريقيا ضمن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، وكذلك مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، تمثل فرصًا واعدة للتمويل والاستثمار في العمل المناخي والتنموي في أفريقيا.

ويشار إلى أن تحالف "GFANZ"، قد تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو، ونجح في ضم أكثر من خمسمائة شركة ومؤسسة حول العالم برأس مال يتخطى 130 تريليون دولار، وذلك بهدف تسريع التحول نحو الاقتصاد منزوع الكربون والمساهمة في تحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.