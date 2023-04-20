تعزيزات عسكرية لاحتمال إخلاء السفارة الأمريكية في الخرطوم

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم، وذلك في خضم معارك محتدمة في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وقال "البنتاجون" في بيان، "نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن الموظفين الأمريكيين في السفارة وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان، في حال اقتضت الظروف ذلك"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.



من جهته، قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال عدد كبير من الجنود ضمن قوات إضافية إلى قاعدتها في جيبوتي، تحسباً لعمليات الإجلاء من السودان في نهاية المطاف.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى هدنة "لمدة ثلاثة أيام على الأقل" في السودان بمناسبة عيد الفطر.