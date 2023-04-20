أحمد إسماعيل: الروح العالية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وراء التتويج بكأس مصر للسلة

أبدى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بالتتويج اليوم ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهاية.

وقال إن الفوز يعد دفعة معنوية كبيرة للفريق في الفترة القادمة، مؤكدًا أن الروح العالية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني كانت وراء التتويج والفوز بالبطولة الغالية، التي يهديها الجميع لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق بقوة.

وأوضح أن الأهلي استعد جيدًا للمباراة النهائية من أجل التتويج بالكأس الغالية، وكان هناك إصرار كبير على تحقيق الفوز، خاصة في الدقائق الأخيرة التي حسمها الأهلي لصالحه بفضل التركيز والروح القتالية العالية.

وأكد أن الفوز ببطولة كأس مصر كان مهمًّا من أجل التحضير بمعنويات مرتفعة وروح عالية قبل خوض منافسات دوري السوبر وبطولة إفريقيا.

وكان الأهلي قد توج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 72-65 في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء الأربعاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.