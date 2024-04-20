بيطري المنيا ينفذ قافلة بيطرية علاجية مجانية في مركز العدوة

كلف الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم السبت، بتنظيم قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات بوحدة بني عامر التابعة لإدارة العدوة، وذلك بمشاركة معمل بحوث صحة الحيوان بالمنيا.

وصرح مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، في بيان له اليوم السبت، بأن القافلة قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية والوقاية، فتم علاج باطني 122 رأس ماشية، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية لـ219 رأسًا، وجس وفحص باستخدام جهاز السونار لـ84 حالة وتقديم العلاج اللازم، وتلقيح اصطناعي، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع 112 رأسًا، والتسمم الدموي وعلاج دواجن وأرانب، ورش لـ 325 رأسًا بواقع "240 أبقار، و90 جاموس، و60 أغنام، 35 دواب".

ونوه مدير المديرية، بأنه تم عمل عمليات جراحية لـ18 حالة انسداد قناة دمعية في دواب، وعملية جفن ثالث وفحص لعينات لمعمل بحوث صحة الحيوان.

وأعلن أن جهود المديرية تتواصل في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة.