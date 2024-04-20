«المراسم الدولية» تسعى لاقتراض ٨ مليارات جنيه لتمويل مشروع سياحى فى الساحل الشمالى

تسعى شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة بن لادن السعودية للحصول على قرض بقيمة ٨ مليارات جنيه من تحالف مصرفى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق».

وحسب المصادر فإن الشركة بدأت بالفعل مفاوضات مع أحد البنوك الحكومية الكبيرة لإدارة تحالف مصرفى للمشاركة فى القرض الذى يوجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروع سياحى متكامل فى الساحل الشمالى على مساحة ٤٣٠ فدانا.

وبدأت المراسم الدولية للتطوير العمرانى استثماراتها فى قطاع التطوير العقارى فى مصر عام 2017 عبر إطلاق مشروع «فيفث سكوير» و«فيلا سكوير»، بالإضافة إلى وحدات «ليك ريزيدنس» و«مول المراسم» عام 2019 و«مون ريزيدنسيز» وفى أكتوبر ٢٠٢٢ وقعت الشركة عقد تطوير بنظام المشاركة مع مجموعة بوخمسين الكويتية لتطوير مشروع مجمع سكنى 110 أفدنة بمدينة الشيخ زايد.

وتعد المراسم الدولية من أكبر شركات المقاولات العاملة فى مصر، وشاركت فى تنفيذ عدد من المشروعات مع الحكومة، أبرزها توسعات مطارى الغردقة وشرم الشيخ. كما تشارك فى إنشاء مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة مثل مشروع الحديقة المركزية وحى جاردن سيتى العاصمة الإدارية، وكذلك تطوير العديد من المحاور والميادين.

وتسعى نحو ٩ شركات عقارية كبرى للحصول على تمويلات من البنوك تتجاوز ٥٠ مليار جنيه للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية الناتجة عن زيادة التكاليف الاستثمارية لمشاريعهم المختلفة والتى تأثرت بارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، ورغبة من الشركات للإسراع بوتيرة الإنشاءات لتقليل مخاطر السوق فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

وتجاوزت مبيعات أكبر 20 مطورًا عقاريًا خلال عام ٢٠٢٣ نحو 700 مليار جنيه، بزياده 111% مقارنة بالعام الماضى البالغة 332 مليار جنيه، حسب التقرير السنوى لشركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال.