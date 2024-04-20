تركيب أول عداد كودي بمدينة بني سويف الجديدة

أكد المهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تم اليوم السبت، تركيب أول عداد كهرباء كودي بمدينة بني سويف الجديدة، التابعة لجهاز مدينة بني سويف.

وأضاف رئيس قطاع الكهرباء، في بيان له اليوم السبت، أن العداد الكودي كان غير مستخدم داخل المدن الجديدة مما كان يفتح الباب لبعض المواطنين لسرقة التيار الكهربائي.

وأضاف أن العداد الكودي يقلل نسبة الفاقد للتيار، ويمنع التقدير الجزافي للاستهلاك من خلال عمل الممارسات التي تتم بين المشترك، ومباحث الكهرباء مما يرفع متحصلات الشركات المالية التابعة لوزارة الكهرباء التي يساعدها على الإيفاء بالتزاماتها لدى شركات الإنتاج.

وشدد المهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بني سويف، على أن دعم المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في تطوير المنظومة للارتقاء بالأداء وتذليل كل العقبات الإدارية أمام المواطنين.

وكشف رئيس قطاع كهرباء بني سويف، أن ذلك يعود بالنفع على أصحاب المنازل بالمدن الجديدة التي مازالت لم تستكمل باقي أوراق الترخيص وتحتاج إلى مصدر للتيار الكهربائي المنتظم.

وأشار إلى أن جميع العدادات الجديدة مسبقة الدفع 70% من إجمالي العدادات بالمحافظة، و30% عدادات قديمة، ومع الرقمنة التي تطبقها الدولة باستخدام الكارت الذكي ستكون جميع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.