ظهر الإعلامي تامر أمين، خلال حلقة برنامجه مساء السبت، ممسكًا برغيفين من الخبز، وذلك بالتزامن مع بدء الحكومة تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز اعتبارًا من صباح الأحد.

وعرض خلال برنامج «أخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، الرغيفين على الهواء، قائلا إنه طلب من زملائه في البرنامج إحضار رغيفين من السوق، فجاءوه برغيفين أحدهما بوزن 80 جرامًا اشتروه بجنيهين، والآخر بوزن 40 جرامًا اشتروه بجنيه واحد.

وأشار إلى أنه وفقًا للأسعار المعلنة من مجلس الوزراء، لا يفترض أن يوجد رغيف بسعر 2 جنيه، مشددا أن وزن الرغيف الـ80 جرامًا -(الذي في يده)- يجب أن يكون سعره 150 قرشًا، في حين يجب أن يكون وزن الرغيف الأصغر (40 جرامًا) 75 قرشًا، بينما اشتروه بجنيه واحد أيضًا.

وتناول «أمين» رغيف الخبز وزن 40 جرامًا على الهواء، ساخرًا من صغر حجمه، قائلًا: «هل ده اللي بيتسمى اللقمة بتاع ساندويتشات الفول والطعمية؟ هو فعلا عبارة عن لقمة والثانية وخلص».

وعلى الرغم من ذلك، أثنى على جودة الرغيف، واصفًا إياه بأنه «جيد جدًا» من حيث الوزن والمقاس والشكل والجودة، قائلا: «الرغيف لا فيه حصى ولا طوب ولا ظلط وزي الفل، ولو وصل سعره جنيه ونصف سيكون مناسبا».

من جانبه، رد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، على تجربة «أمين»، مؤكدًا أن السعر الرسمي للرغيف وزن 80 جرامًا هو جنيه ونصف.

وأوضح أن بعض المخابز بدأت اليوم في تجارب البيع بالسعر الجديد، مشددا أن الحساب الرسمي سيبدأ غدًا، لا سيما وأن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارًا بتخفيض أسعار الخبز متضمنًا لائحة للجزاءات وغرامات للمخالفين.