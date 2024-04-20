تعليم القاهرة: استمرار امتحانات المستوي الرفيع للشهادة الإعدادية حتى لو اعترضتها إجازة رسمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انطلاق امتحانات المهام الأدائية

والمواد خارج المجموع والعملى لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة غداً الأحد.

وقال أيمن موسي مدير المديرية، إن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وانارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والالتزام بكل الضوابط والتعليمات الامتحانية، وشدد على عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات.

وأشار إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.



جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

تعقد خلال الفترة من ٨ مايو إلى ٢٣ مايو ، حيث يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو.

وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو .

وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو، وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو ،وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .

وأشار إلى أن امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين ٢٠٢٤/٤/٢٩ ، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.



