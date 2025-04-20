فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الليجا

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الميرنجي لمباراة أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لعب بالفعل في هذه الجولة.

وتغلب برشلونة على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة، بينما يتواجد بلباو في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

وجاء تشكيل مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - داني سيبايوس

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو - فينيسيوس جونيور