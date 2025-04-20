إيران تعلن انعقاد جولة المفاوضات المقبلة مع أمريكا في مسقط

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أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة على مستوى الخبراء، المقررة يوم 23 أبريل الجاري، ستعقد بحضور وسطاء في سلطنة عمان.

وقال غريب أبادي أمام لجنة الأمن الوطني في البرلمان الإيراني: "يُعقد اجتماع الخبراء الفنيين لبحث تفاصيل المفاوضات في مسقط بحضور وسطاء. تعمل الأطراف حاليا على وضع مبادئ إجراء المفاوضات"، حسب موقع العربية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم، وأن هذه المسألة تعد خطا أحمرا في المفاوضات بالنسبة لطهران.

وفي 19 أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة في روما جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عمان.

وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف، وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

ومن المقرر أن يجتمع عراقجي وويتكوف في 26 أبريل المقبل، بعد مشاورات على المستوى الفني في 23 أبريل.