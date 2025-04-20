إسرائيل تعلن اغتيال نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، اغتيال نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله اللبناني حسين علي نصر، وذلك في هجوم للجيش على منطقة جنوب لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «نصر عمل في اطار منصبه على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان، لإعمار قدرات حزب الله العسكرية».

وأشار إلى أن «نائب قائد الوحدة دفع مع جهات إيرانية بنقل وسائل قتالية وأموال إلى لبنان أيضًا عن طريق مطار بيروت الدولي».

وزعم أن «نصر ارتبط بعلاقات مع عمال في المطار يعملون في الخفاء لصالح حزب الله، ويساعدون في عمليات التهريب».

ووفقًا لتدوينته، فإن «المسئول بحزب الله أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهربي سلاح على الحدود السورية اللبنانية، كما تورط في إدارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل أوسع».

وذكر أن «سلاح الجو شن منذ 8 أكتوبر 2023، سلسلة غارات وعمليات استهداف عديدة لأنشطة الوحدة 4400 ومحاور نقل الوسائل القتالية إلى حزب الله، حيث شملت هذه الأنشطة استهداف والقضاء على قائد الوحدة المدعو محمد جعفر قصير ونائبه علي حسن غريب».