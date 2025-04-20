قناة عبرية: إسرائيل تدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين للضغط على حماس

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس إمكانية إعادة اعتقال أسرى تم الإفراج عنهم في صفقات سابقة، وذلك في خطوة تهدف لممارسة ضغوط إضافية على حماس، على خلفية الجمود في المفاوضات. وهؤلاء هم في الغالب اسرى تم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

من جانبه، قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: "يجب القضاء على حماس، لكن رئيس وزراء 7 أكتوبر غير قادر على تحقيق ذلك".

وقال: "حماس لا تزال تطلق صواريخ وتقتل الجنود وتحتفظ بالمختطفين في الأنفاق وهذا إفلاس تام للحكومة ورئيسها."