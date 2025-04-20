 قناة عبرية: إسرائيل تدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين للضغط على حماس - بوابة الشروق
الأحد 20 أبريل 2025 11:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

قناة عبرية: إسرائيل تدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين للضغط على حماس

القدس- معا
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 10:44 م | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 10:44 م

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس إمكانية إعادة اعتقال أسرى تم الإفراج عنهم في صفقات سابقة، وذلك في خطوة تهدف لممارسة ضغوط إضافية على حماس، على خلفية الجمود في المفاوضات. وهؤلاء هم في الغالب اسرى تم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

من جانبه، قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: "يجب القضاء على حماس، لكن رئيس وزراء 7 أكتوبر غير قادر على تحقيق ذلك".

وقال: "حماس لا تزال تطلق صواريخ وتقتل الجنود وتحتفظ بالمختطفين في الأنفاق وهذا إفلاس تام للحكومة ورئيسها."

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك