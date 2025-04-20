المحكمة العليا الأمريكية توقف ترحيل فنزويليين من تكساس

قررت المحكمة العليا الأمريكية، التي انقسمت آراء قضاتها، منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من ترحيل مجموعة من الفنزويليين، مانحة إياهم مهلة من الترحيل الفوري إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور.

وجاء قرار المحكمة، الذي صدر حوالي الساعة 1 صباحا أمس السبت في واشنطن، بعد أن قدم المحتجزين طلبات عاجلة في أربع محاكم لوقف ترحيلهم من مركز احتجاز بلو بونيت في أنسون، بولاية تكساس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال محامو المحتجزين إنه تم وضعهم في حافلات وإبلاغهم بأنه سيتم ترحيلهم في أقرب وقت بعد ظهر أمس الأول الجمعة.

ويمنع قرار المحكمة العليا في الوقت الحالي الحكومة من استخدام قانون الأعداء الأجانب لترحيل أفراد يُزعم أنهم أعضاء في عصابات فنزويلية.

وقالت المحكمة العليا إن المنع المؤقت يسري "حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة"، مما يشير إلى أن القضاة سيتخذون إجراءات إضافية بعد أن تقدم إدارة ترامب ردها.