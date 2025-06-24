الأهلي يتعادل مع بورتو ويودّع مونديال الأندية بعد مباراة مثيرة

ودّع النادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد تعادله المثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب "ميتليف"، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث افتتح وسام أبو علي التسجيل للأهلي في الدقيقة 15، بتسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء. وردّ رودريجو مورا بهدف التعادل لبورتو في الدقيقة 23، بعد انفراده بالحارس محمد الشناوي إثر تمريرة في عمق الدفاع.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم الأهلي 2-1.

وجاء الشوط الثاني أكثر جنونًا، فشهد خمسة أهداف خلال 14 دقيقة، ففي الدقيقة 50، أحرز ويليام جوميز هدف التعادل لبورتو بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

وبعد دقيقة واحدة، ردّ وسام أبو علي سريعًا برأسية رائعة، مُكملًا الهاتريك الشخصي ومسجلًا الهدف الثالث للأهلي.

الدقيقة 53 حملت هدف التعادل مجددًا لبورتو عن طريق سامو أموروديون برأسية من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 59، أجرى المدرب خوسيه ريبيرو ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بدخول عمر كمال، جراديشار، وأشرف بن شرقي، وخروج وسام أبو علي، تريزيجيه، وحسين الشحات.

وجاء الرد سريعًا في الدقيقة 64، حين سجّل محمد علي بن رمضان الهدف الرابع للأهلي بتسديدة صاروخية سكنت أقصى الزاوية.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطًا مكثفًا من الجانبين، حيث أهدر الأهلي فرصًا محققة لتعزيز التقدُّم، قبل أن يتمكن المخضرم بيبي من تسجيل هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 89 بتسديدة بعيدة المدى، لينتهي اللقاء بالتعادل 4-4.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى نقطتين في المركز الرابع بالمجموعة، متساويًا مع بورتو صاحب المركز الثالث، بينما تأهل عن المجموعة بالميراس المتصدر وإنتر ميامي الوصيف برصيد 5 نقاط لكل منهما.