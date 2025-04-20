أطباء تونسيون ينجحون لأول مرة في زرع قرنية بتقنية دقيقة

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نجح أطباء تونسيون، في زرع قرنية بتقنية دقيقة صنعت بتونس، لأول مرة بمستشفى عمومي.

وأجريت العملية، بقسم العيون بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وتعرف التقنية الجديدة والدقيقة التي استخدمت في العملية، بـ"رأب القرنية البطاني فائق الرقة" وهي عملية طفيفة التدخل تستخدم لعلاج بعض أمراض القرنية، وتجرى لأول مرة في تونس.

واستخدم الأطباء، في العملية جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة

وقالت وزارة الصحة، إن ما يميز هذا الإنجاز أن التحضير والزرع تم بالكامل بكفاءات تونسية، ويعني ذلك تقليص الحاجة إلى استيراد قرنيات جاهزة من الخارج وتسريع وتيرة العلاج وتخفيف الانتظار للمرض.

وتابعت الوزارة: "هذا النجاح يعكس تطور جراحة العيون في القطاع العمومي".

وتعد تونس، أحد الوجهات العلاجية المهمة في شمال افريقيا، كما تصدر آلاف الكوادر الطبية الذين يعملون خاصة في دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

لكن يشكو الأطباء المحليون في القطاع العام من تقادم البنية التحتية بفعل ازمة المالية العمومية والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس منذ سنوات.