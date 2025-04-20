حبس المتهم بهتك عرض ابنة زوجته في الإسكندرية 15 يوما

أنجبت منه فاستخرج شهادة ميلاد مولودها باسم زوجته الأولى

قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، حبس "م.ص"، موظف، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على ابنة زوجته "هـ.م.س" وتهديدها بصور مخلة، وإكراه زوجته بالتوقيع على إيصالات أمانة، والتزوير في محرر رسمي "شهادة ميلاد".

وطلبت النيابة العامة، اليوم الأحد، استمرار تحريات المباحث الجنائية، وأقوال شهود العيان حول ملابسات الواقعة، وأمرت بتحريز إيصالات الأمانة، وصور المجني عليها التي كان يحتفظ بها المتهم على ذاكرة "فلاشة"، وإرسالها إلى الجهات المختصة لفحصها وإعداد تقرير بها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ حول تعدي شخص على ابنة زوجته، وإكراه والدتها بالتوقيع على إيصالات أمانة، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات قيام المتهم بالزواج من "ا.ع"، ربة منزل، والدة الطفلة المجني عليها، منذ عام 2014، وعند زواجه من والدتها، كان عمر الطفلة 13 عامًا، فبدأ التقرب منها بادعاء كونه مثل والدها، خاصة عند خروج والدتها من المنزل، فقامت بمقاومته، وتوالت تلك الأفعال مرارًا وتكرارًا.

وأضافت التحقيقات أنه وفي غضون عام 2021 وحال إتمام المجني عليها سن 19 عامًا، استغل المتهم غياب والدتها وتعدى عليها بالإكراه، وصوّرها عارية لضمان صمتها، لكن وعند إبلاغها والدتها هددها هي الأخرى بنشر صور ابتنها، وأكرهها بالتوقيع على إيصالات أمانة، وتهديدها بأنه سيقوم بحبسها بها حال إفشاء الأمر.

وأشارت التحقيقات إلى أنه وعقب حمل المجني عليها من زوج والدتها، سجل الطفلة باسم زوجته الأولى عن طريق التزوير في محرر رسمي "شهادة ميلاد" وذلك على غير الحقيقة، إلا أن الطفلة توفيت بعد 10 أيام من إنجابها.

وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته الإيصالات، وصور المجني عليها التي كان يحتفظ بها على ذاكرة "فلاشة"، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.