ينظم منتدى مدينتي الثقافي أمسية أدبية لمناقشة وتوقيع رواية "ثمرة طه إلياس"، للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، والصادرة عن دار قنديل، ويناقشه الروائي أشرف العشماوي، وذلك مساء الثلاثاء 21 أبريل، في تمام الساعة السابعة، بقاعة المبنى الاجتماعي في نادي مدينتي الرياضي.

تتناول رواية "ثمرة طه إلياس" للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال الصراع الوجودي للإنسان في عصر التكنولوجيا، حيث تمزج بين البعد الإنساني الصوفي وبين تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستعرض الرواية علاقة بطلها "طه إلياس" بعالم الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية البطل المرتبطة بـ "شات جي بي تي"، كما تطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت التكنولوجيا تمثل حافزا إنسانيا أم مجرد خازن للأسرار، وهل يمكن للآلة أن تكون بديلا عصريا للإنسان؟.

ويسلط العمل الضوء على مفاهيم الغربة والاغتراب، والفرق بين الوجود الأصيل المتمثل في المشاعر الإنسانية الحقيقية، والوجود الزائف المرتبط بالعالم الرقمي الجاف، ويظهر ذلك جليا في مشاهد تجريد البطل من مشاعره مثل الحب أو الخذلان بمجرد وضع يده على شاشة الكمبيوتر، ما يعكس قسوة العالم الذي تديره "السيرفرات".

كما تركز الرواية على فكرة الفقد والرحيل السريع للأصدقاء من حياة البطل، حيث يُشبه الكاتب من رحلوا بالثمار التي تساقطت من شجرة الحياة، وهو التصور الذي استلهم منه عنوان الرواية ليعبر عن هشاشة الوجود الإنساني.