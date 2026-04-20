يحرص كثيرون على اغتنام معرض زهور الربيع لاقتناء الزهور ونباتات الزينة وإضافة لمسة من الجمال والحيوية إلى منازلهم، لكن يتردد البعض أو يشعر بالقلق من خوض التجربة، خاصة بعد تجارب سابقة ذبلت فيها بعض النباتات أو ماتت بعد فترة قصيرة من شرائها. لذا، في السطور التالية توضح الدكتورة حنان يوسف رئيس قسم بحوث نباتات الزينة وتنسيق الحدائق بمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، في حديثها لـ"الشروق" أسباب موت النباتات بعد الشراء وطرق الحفاظ على سلامتها لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى كيفية إطالة عمر الزهور بعد القطف والحفاظ على حيويتها.



صدمة الانتقال وتغير الظروف البيئية

أوضحت الدكتورة حنان يوسف أن كثيرا من النباتات المنزلية تموت بعد شرائها بسبب ما يعرف بصدمة الانتقال، حيث تنتقل من بيئة المشتل المناسبة من ناحية عوامل الإضاءة والرطوبة ودرجات الحرارة بشكل مثالي، إلى بيئة منزلية تختلف في كل هذه العوامل، وهذا التغير المفاجئ يضع النبات تحت ضغط كبير، فيظهر عليه الذبول أو الاصفرار خلال أيام، خاصة إذا وضع مباشرة في مكان دائم غير مناسب دون منحه فرصة للتأقلم التدريجي مع الظروف الجديدة.

أخطاء الري والإضاءة من أكثر الأسباب شيوعا

وأضافت أن التعامل الخاطئ مع الري يعد من أبرز أسباب تلف النباتات، موضحة أن الإفراط في الري يؤدي إلى اختناق الجذور وتعفنها نتيجة تراكم المياه داخل التربة وهو السبب الأكثر شيوعا، ومن ناحية أخرى فإن التعطيش وعدم انتظام مواعيد الري يتسببان في تلف الشعيرات الجذرية، ما يضعف قدرة النبات على امتصاص الماء والعناصر الغذائية. كما شددت على أن الإضاءة عنصر حاسم فوضع نبات محب للضوء في مكان مظلم، أو تعريض نبات ظل لأشعة الشمس المباشرة يؤدي إلى تدهور حالته بسرعة.

الأصيص الصغير والتربة غير المناسبة

وأشارت إلى أن النباتات غالبا ما تباع في أصص صغيرة وتربة خفيفة مخصصة للعرض فقط، فتصبح مع الوقت غير صالحة للاستمرار، وتتشابك الجذور داخل الأصيص وتضيق المساحة المتاحة لها، كما تفقد التربة خواصها وتصبح أكثر صلابة، وهو ما يعيق نمو النبات ويؤثر سلبا على صحته، لذلك تنصح بضرورة نقل النبات إلى أصيص أكبر بعد أسبوع إلى أسبوعين من الشراء مع استخدام تربة جديدة مناسبة، ومراعاة تجنب نقل النباتات المزهرة خلال فترة الإزهار لأنها تكون أكثر حساسية.

نصائح للعناية بالنباتات وإطالة عمر الزهور

وقدمت الدكتورة حنان يوسف مجموعة من الإرشادات للحفاظ على النباتات، أهمها ترك النبات في مكان متوسط الإضاءة لعدة أيام بعد شرائه حتى يتأقلم تدريجيا، وعدم تعريضه لتيارات هواء ساخنة أو باردة أثناء نقله، وشددت على أهمية تنظيم الري بحيث يتم فقط عند جفاف سطح التربة بعمق مناسب، والتأكد من وجود فتحات تصريف جيدة في الأصيص.

وأكدت أن عقب قطف الزهور في مرحلة تفتحها، يمكن الحفاظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة في الفازة عن طريق الحفاظ على نظافة المزهرية وتغيير الماء بشكل منتظم، ويفضل أن يكون الماء فاترا وقص السيقان بزاوية 45 درجة قبل وضعها في الماء لزيادة كفاءة الامتصاص، مع إزالة الأوراق الموجودة أسفل مستوى الماء لمنع تكون البكتيريا. وأكدت أيضا على ضرورة وضع الزهور في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة، وكذلك إبعادها عن الفاكهة مثل الموز والتفاح لأنها تطلق غاز الإيثيلين الذي يسرع من ذبول الزهور، مشيرة إلى أن الطرق المنزلية الشائعة مثل إضافة القليل من السكر والخل للماء تساعد في الحفاظ على نضارتها لفترة أطول.