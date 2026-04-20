ولي العهد السعودي يؤكد للبرهان ضرورة ضمان أمن واستقرار السودان

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في جدة اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، ضرورة ضمان أمن واستقرار السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء "استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها، والتأكيد على ضمان أمن واستقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه".

ووصل البرهان إلى جدة في وقت سابق اليوم الاثنين

واندلع قتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتحول إلى حرب شاملة على مستوى البلاد في أبريل 2023.

وقُتل 40 ألف شخص على الأقل ونزح أكثر من 11 مليون شخص داخليا وخارجيا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.