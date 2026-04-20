توريد 5836 طن قمح في موسم الحصاد بكفر الشيخ

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن المزارعين من أبناء المحافظة يواصلون عمليات التوريد للقمح المحلي المنتج من الأراضي الزراعية بالمحافظة بكميات كبيرة بصفة يومية، ما أدى إلى ارتفاع الكميات الموردة والمستلمة من القمح بالمحافظة إلى 5 آلاف و836 طن قمح محلي من المزارعين من أبناء المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى انتظام عملية توريد القمح بجميع المنافذ، وكذلك إجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من استلام المحصول من المزارعين طبقا للقرار الوزاري في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد؛ وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أي معوقات، مع تكليف أجهزة التموين والوحدات المحلية والرقابة التموينية بمتابعة عمليات التوريد اليومية.

وأوضح عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة بالمحافظة، أنه تم تخصيص 25 موقعا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2026، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلا على المزارعين لتوريد محصولهم.

وأضاف أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2500 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، مع حظر نقل القمح خارج المحافظة إلا بتصريح رسمي من مديرية التموين.