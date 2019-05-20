جازبروم: من المحتمل حدوث تأخيرات طفيفة في مشروع نورد ستريم2

أعلنت شركة جازبروم الروسية، أن من غير المستبعد حدوث تأخيرات في بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل والمنتظر أن ينقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وقال الكسندر ميلر، رئيس الشركة المملوكة للحكومة الروسية في التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تكون هذه التأخيرات طفيفة.

وأضاف ميلر دون أن يذكر تفاصيل: " حتى لو كانت هناك مشاكل، فإنه ينبغي أن يكون واضحا أنها ستؤخر وقت المشروع بشكل ثانوي للغاية"، ولفت إلى أنه تم توفير 80% من التكاليف اللازمة لبناء الخط.

ومن المنتظر أن يكون الخط جاهزا للتشغيل مع نهاية العام الحالي وسينقل الخط ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى ألمانيا.

يذكر أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنتقد المشروع بدعوى أنه يزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا.

كانت المفوضية الأوروبية أبدت مؤخرا عدم ممانعتها إجراء محادثات مع مشغلي خط (نورد ستريم 2) وقالت متحدثة باسم المفوضية مساء الاثنين الماضي إن هذا الموقف ورد في رد من المفوضية على خطاب بعثته الشركة المشغلة للمشروع في منتصف أبريل الماضي إلى جان-كلود يونكر رئيس المفوضية.

وتتعلق المحادثات بقواعد جديدة من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تُصَعِّب من تشغيل خط الغاز الجديد التابع لشركة جاز بروم الروسية والذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.