مصدر عراقي: مقتل 5 دواعش و3 من الحشد الشعبي في اشتباكات جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية -اليوم الاثنين- بمقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي، فضلا عن إصابة سبعة آخرين في اشتباكات اندلعت جنوب الموصل.

وقال النقيب كرار شاكر من شرطة نينوى إن "اشتباكات اندلعت اليوم بين قوات الحشد الشعبي وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحضر، أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر داعش وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وإصابة سبعة آخرين".

وأوضح المصدر أن "بقية عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عام.