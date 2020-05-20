الفخفاخ: نجحنا في مجابهة كورونا لكن تنتظرنا معارك لإنعاش الاقتصاد

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، عن نجاح الاستراتيجية في مجابهة فيروس كورونا المستجد، غير أنه لوح بمعارك منتظرة لإنعاش الاقتصاد مع توقعه بتراجع النمو بسبع نقاط.

وأعلن الفخاخ- في كلمة له توجه بها إلى التونسيين- أن تونس نجحت في مكافحة الفيروس بفضل كفاءاتها دون أن ينهار النظام الصحي المتداعي أصلا، ودون خسائر كبيرة.

وأصاب الفيروس أكثر من ألف شخص في تونس، تماثل أكثر من 80% من بينهم للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 47 شخصا حتى يوم أمس.

وأوضح الفخفاخ "نجحنا معا شعبا كاملا، وقد بينت الأزمة أن التلاحم الرائع بين الدولة والمجتمع المدني هو السبيل للانتصار".

وكانت تونس حددت خطة من ثلاث مراحل لرفع الحجر الصحي العام بدءا من الرابع من الشهر الجاري، وهي تستعد انطلاقا من يوم 24 مايو في دخول المرحلة الثانية حتى يوم الرابع من يونيو قبل رفع الحجر نهائيا يوم 24 من نفس الشهر.

ولكن الفخفاخ حذر من معارك منتظرة لإنعاش الاقتصاد مع توقعات بتراجع النمو بسبع نقاط وارتفاع قياسي في نسبة الدين الخارجي، واستكمال الإصلاحات لمكافحة الفقر البيروقراطية والفساد وتأهيل البنية التحتية.

ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 2019 الواحد بالمئة فيما توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 3ر4% في 2020.

وستطرح الحكومة في نهاية يونيو برنامجا سيحدد الأوليات القادمة للإنعاش الاقتصادي، بحسب ما أعلن عنه الفخفاخ.

وقال رئيس الحكومة "نريد أن نحافظ على الروح التي واجهنا بها كورونا، العالم كله سيتغير بعد الجائحة".