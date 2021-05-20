أبومازن يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" على ضرورة العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاستيلاء على بيوت المواطنين في حي الشيخ جراح، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأكد الرئيس الفلسطيني -خلال اللقاء- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والضفة، والتي تسببت في كوارث ودمار تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقدرين عاليا الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، والعمل السياسي من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني موقف بلاده الداعي لوقف اطلاق النار وتحقيق التهدئة، مشددا على أن ألمانيا ستواصل جهودها تحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

حضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل أبو ردينه، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني الدبلوماسي مجدي الخالدي.