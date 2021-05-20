الصحة العراقية: مستعدون لاستقبال أي عدد من الجرحى الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيرة إلى تهيئة فِرَق طبيَّة عراقية خاصة لإرسالهم إلى فلسطين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الخميس، إنَّ «العراق وقف مع كلّ أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات الماضية»، لافتًا إلى أن «الوزارة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها».

ولفت إلى أنَّ «جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أيَّ عدد من الجرحى الفلسطينيين أو من أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.