الأمن العراقي يعتقل 6 من عناصر داعش في محافظة نينوي

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الخميس اعتقال ستة إرهابيين من تنظيم داعش في مناطق متفرقة في محافظة نينوي /400 كم شمالي بغداد/.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم، إن قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوي تمكنت بعد معلومات استخبارية دقيقة من نصب كمين محكم لإرهابيين يحملان الجنسية السورية خلال محاولتهما التسلل عبر الحدود المشتركة.

وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوالهما واعترفا بالإنتماء لعصابات داعش الارهابية ومشاركتهما في مواجهة الأجهزة الأمنية.

وذكرت أن قوات جهاز الأمن الوطني تمكنت بعمليات متفرقة غربي نينوي من اعتقال أربعة إرهابيين ينتمون لعصابات داعش اعترفوا بعملهم في ما يسمى ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة ومشاركتهم في سلب ممتلكات المواطنين علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير.

ولفتت إلى أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.