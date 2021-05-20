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هيفاء وهبي تنعي سمير غانم

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 8:21 م
نعت الفنانة هنيفاء وهبي، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت "وهبي" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلة: "وداعاً للإنسان العظيم صاحب الطلة المبهجة، سمير غانم سنشتاق لك، لفنّك ولجمال روحك، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.

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