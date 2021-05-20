الجيش اللبناني يؤكد استهداف إسرائيل لجنوب البلاد بـ 17 قذيفة دون سقوط إصابات

أعلن الجيش اللبناني أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بعد عصر اليوم الأربعاء منطقة وادي حامول جنوب لبنان بـ 17 قذيفة، دون أن يسفر القصف عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار.

وجاء في بيان قيادة الجيش مساء اليوم أنه "بتاريخ 19/5/2021 قرابة الساعة 1630 بالوقيت المحلي ( 1330 جرينتش) استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي منطقة وادي حامول بالقرب من صديقين، وقد أحصي سقوط 17 قذيفة، ولم يسفر القصف عن وقوع أضرار أو سقوط إصابات".

وعثرت وحدة من الجيش، بحسب البيان" في المكان نفسه على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ، ومنصة مجهزة بصاروخ كان معدا للإطلاق وتعمل الوحدات المختصة على تفكيكه".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن مدفعيته تقصف أهدافا داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان،مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنان في البحر.

ومن جانبها، أعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية "أن مجهولين أطلقوا عددا من الصواريخ عصر اليوم من جنوب لبنان في اتجاه شمال فلسطين، في حادث هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع".

وأضافت أن "مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت محيط علما الشعب الحدودية وصديقين وأن قذيفة سقطت في خراج الناقورة، ولم يفد عن أضرار أو إصابات"، وفقا للوكالة اللبنانية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وساد الهدوء منطقة جنوب لبنان بعد القصف المدفعي الإسرائيلي.

وحث اللواء ستيفانو ديل كول القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" جميع أطراف الصراع على ضبط النفس، وقال الناطق الرسمي باسم القوات أندريا تيننتي، في بيان عصر اليوم إن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف ويحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج".

وأشار البيان إلى أن القصف توقف الآن، وجنود حفظ السلام متواجدون على الأرض مع القوات المسلحة اللبنانية لتقييم الوضع".

يذكر أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة يأتي بالتزامن مع القصف الاسرائيلي لقطاع غزة، والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في مناطق عدة من فلسطين المحتلة.

وكانت ثلاثة صواريخ قد أطلقت قبل أيام من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، سقطت في البحر، ولم ترد إسرائيل على إطلاق تلك الصواريخ، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

كما أطلق مجهولون عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين ليل الإثنين – الثلاثاء الماضي، وردت إسرائيل بقصف مرتفعات كفرشوبا جنوب لبنان.