وزير الخارجية يؤكد استمرار سعي مصر لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، ‏خلال استقباله لعضو تنفيذية منظمة التحرير ومركزية «فتح»، استمرار مصر في مساعيها واتصالاتها المُكثفة الرامية لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال السفير أحمد حافظ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إن «شكري» أكد على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

خلال استقباله لعضو تنفيذية منظمة التحرير ومركزية "فتح" عزام الأحمد...الوزير #سامح_شكري يؤكد استمرار مصر في مساعيها واتصالاتها المُكثفة الرامية لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة...ومواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية pic.twitter.com/mkGn0gsLo2 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 20, 2021

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.