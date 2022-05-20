سماح أنور لسمير صبري: سلام يا أهلي وعيلتي

بكلمات حزينة نعت الفنانة سماح أنور الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت صورته وهو يلوح بيديه علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وقالت: "لاعمرك حبيت الألم ولا المرض، ولا سبت حد لوحده في مواجهتهم، كنت دايما سمير، وأمير، كان يوم الجمعة تلم فيه حبايبك، والأهل والعيلة، والنهاردة الجمعة برضه، واجتمعت فيها مع حبيبك، ربنا يرحمك ويرزقك النظر إلى وجهه الكريم، ويصبر كل القلوب اللي عرفتك".

وتابعت: "سلام يا أهلي يا عيلتي، سلملي على حبايبك كلهم وحبايبي".

ولد الفنان الراحل سمير صبري، في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من مدرسة فيكتوريا كوليدج، وعُد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية.

كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي).

أما في السينما فقد قدم عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية. لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة.