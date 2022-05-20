اكتشاف إصابة ثانية بفيروس جدري القرود في بلجيكا



أفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) باكتشاف ثاني حالة إصابة بفيروس جدري القرود في المملكة.



وذكرت الوكالة، نقلا عن تغريدة نشرها عالم الفيروسات مارك فان رانست عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن حالة الإصابة التي تم رصدها في مختبر بمدينة لويفن تعود لرجل من منطقة فلامش برابانت بمقاطعة فلاندرز البلجيكية.



وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن هناك حاجة لإجراء مزيد من التقييم بشأن احتمال وجود علاقة بين حالتي الإصابة المؤكدتين، حيث إن الرجلين حضرا نفس الحفلة. وقد تم رصد أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود بمدينة أنتويرب أمس الخميس.



وأعلنت وكالة الصحة والرعاية الفلمنكية أنه من المقرر أن تجتمع السلطات الصحية في وقت لاحق اليوم الجمعة لمناقشة النهج الذي يجب اتباعه لمكافحة الفيروس.