طقس حار على كافة مدن جنوب سيناء ودرجة الرطوبة تصل 45%



تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة نتيجة عدم نشاط الرياح، وبلغت نسبة الرطوبة بمدينة الطور عاصمة المحافظة 45 %.



وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن مدن المحافظة كافًا يسودها اليوم طقس حار نهارًا معتدل ليلًا طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، موضحًا أن جميع الطرق الدولة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور بنشر دوريات مرورية على طول الطرق الدولية مع تفعيل الرادارات للحد من سرعة السيارات تجنبًا لحدوث أي حوادث.



وأوضح المركز في بيان له اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بمدن المحافظة كافًا، والتنسيق على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للوقوف على مجريات الأمور أول بأول.



وأكد البيان أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، على الرغم من اضطراب حالة البحر الأحمر، وتراوح الأمواج به بين 2 إلى 3 أمتار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وجري تكثيف الدوريات على الشواطئ العامة بجميع المدن، وخاصة مدينة رأس سدر نظرًا للإقبال الشديد عليها، و زيادة أعداد المنقذين على الشواطئ.



وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء اليوم 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، ونسبة الرطوبة بها تعدت الـ45 %، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 33درجة، والصغرى 19 درجة، وفي نويبع 35 –20، وطابا 33 – 21، وسانت كاترين 27 –14، وشرم الشيخ 36 –24.