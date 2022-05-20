حاكم إقليم لوجانسك: مقتل 13 مدنيا في قصف روسي على مدينة سيفيرو دونيتسك

أعلن حاكم إقليم لوجانسك في شرق أوكرانيا سيرجي جايداي، اليوم الجمعة، أن القصف الروسي على الإقليم أدى إلى مقتل 13 مدنيا خلال الساعات الماضية.

ووصف جايداي، حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم، الهجوم الروسي على بلدة سيفيرو دونيتسك بـ"الفاشل".

كانت ​هيئة الأركان الأوكرانية​ قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن "​القوات الروسية​ تشن عمليات هجومية بالقرب من ليسيتش انساك و سيفيرو ​دونيتسك​".

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم أن القوات الروسية تشن هجومًا صاروخيًا على ساحل أوديسا باستخدام الطائرات بالإضافة إلى محاولة محاصرة قوات تابعة للجيش في منطقتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه وفقا للقيادة العملياتية في منطقة الجنوب، تم توجيه ضربة صاروخية أخرى باستخدام الطائرات على منطقة أوديسا، ولحسن الحظ لا توجد خسائر.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات فلاديسلاف نزاروف، إن التهديد بضربة صاروخية على أراضي منطقة أوديسا، ولا سيما من البحر ما يزال واردا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك، أن القوات الروسية تحاول محاصرة الجيش الأوكراني بالقرب من منطقة ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

وبحسب قوله، فإن قوات الروسية تطلق النار بشكل مكثف وتحاول ضرب أعماق الدفاع الأوكراني بالمدفعية، ولا سيما في منطقة عمليات دونيتسك كما تركز جهودها في الحفاظ على الحدود المحتلة، والاستطلاع، والقيام بالترتيبات الهندسية، ومحاولة تجديد مخزون الأسلحة والمعدات والذخيرة والوقود، وتحسين موقعها التكتيكي في مناطق معينة.

وشدد موتوزيانك على أنه في اتجاه دونيتسك ، تصد القوات الأوكرانية هجمات الجيش الروسي ، ويستمر القتال العنيف في اتجاهات ليمان وسيفيرودونتسك وباخموت.

وأفاد بأن "الهدف الرئيسي للروس هو محاصرة قواتنا في منطقة ليسيتشانسك وسيفيرودونتسك".