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المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تبدأ الاثنين زيارة إلى الصين

ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
وكالات:
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 2:59 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 2:59 م

قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن زيارتها المرتقبة للصين ستبدأ يوم الاثنين.

وأوضح المكتب في بيان، أن زيارة ميشيل باشيليت المرتقبة للصين ستبدأ يوم الاثنين، بما في ذلك زيارة منطقة شينجيانج حيث تتهم السلطات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولفت إلى أن الزيارة الرسمية تستغرق ستة أيام، بدعوة من الحكومة، مضيفا أنها ستزور قوانجتشو، وكذلك كاشجار وأورومتشي في شينجيانج.

وكانت باشليت أعلنت أنها ستتوجه إلى الصين في مايو، في زيارة منتظرة منذ فترة طويلة إلى هذا البلد الذي يواجه انتقادات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت باشليه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: "يسرني أن أعلن أننا توصلنا أخيرا إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل الزيارة".

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