أئمة الأزهر والأوقاف: الزراعة من أهمِّ الركائز الاقتصادية لبناء الدول واستقرارها

وزير الأوقاف: ‏تفعيل دور جميع المحفظين المعينين على درجة مالية في البرنامج الصيفي للأطفال