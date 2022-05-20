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مصر
أئمة الأزهر والأوقاف: الزراعة من أهمِّ الركائز الاقتصادية لبناء الدول واستقرارها
وزير الأوقاف: تفعيل دور جميع المحفظين المعينين على درجة مالية في البرنامج الصيفي للأطفال
.. تسليم 50 سيارة أجرة بالغاز الطبيعي لسائقين بالعريش
وزير الأوقاف: انعقاد مجالس الإفتاء بعشرة مساجد كمجموعة أولى
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روسيا: تشكيل وحدات عسكرية جديدة على الحدود الغربية ردا على تهديدات متصاعدة
اكتمال قائمة التعديل الوزراء في فرنسا والإعلان بعد ساعات
محكمة إسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد ناشطة وجهت رسائل تهديد لبينيت
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وادا تعلن خضوع رياضيي أوكرانيا لاختبارات المنشطات رغم الحرب
صلاح يحلم بخماسية تاريخية في البريميرليج
بسبب روح البروتوكول.. الأهلي يطلب رسميا إعادة مباراته مع البنك الأهلي
رأي
فن
رحلة الأضواء التليفزيونية.. ليلة ولد فيها سمير صبري إعلاميا
بعد رحيله.. تعرف على أبرز محطات الإبداع والنضال في حياة الشاعر مظفر النواب
نبيلة عبيد تنعي سمير صبري: كنت الحب والوفاء وشعلة من الأخلاص
سمير صبري يرحل في الذكرى الأولى لوفاة صديقه سمير غانم
مال وأعمال
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20 مايو.. انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض
محى الدين: الاستثمار فى رأس المال البشري أساس تقدم الأمم
وزير النقل يبحث مع مسؤولي «سيمنز» زيادة المكون المحلي بوحدات القطار الكهربائي
حوادث وقضايا
حبس بوسي مستريحة الشرقية الجديدة بتهمة النصب والاحتيال
إحباط تهريب أحجار كريمة بمطار الغردقة
ضبط 18413 مخالفة مرورية في 24 ساعة
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في الشارع ببولاق الدكرور
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