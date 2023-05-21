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22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 11:59 م

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، 22 لاعبًا في قائمة الدراويش استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمباراة حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد كوكو، عبدالله جمال.

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات.

الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدي، محمد حسن.

محمد مخلوف، محمد عبدالسميع، عمر الساعي، محمود الشبراوي، أبوبكر حمزة، ياو أنور، أحمد مدبولي، كريم الديب.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى.


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